Dirigentes veem com pessimismo federação PSDB-Podemos mesmo com cassação de Deltan

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo após a cassação de Deltan Dallagnol (PR), dirigentes de PSDB e Podemos não veem grandes chances de as conversas para a federação entre os dois partidos deslancharem.

O ex-procurador era um dos maiores obstáculos para o acordo, pelo histórico da Lava Jato contra dirigentes tucanos no Paraná, sobretudo o ex-governador e atual deputado federal Beto Richa.

Em tese, o enfraquecimento de Deltan poderia desobstruir o caminho para a federação, mas a presidente do Podemos, Renata Abreu, já havia anunciado, no começo de maio, que estava pausando a conversa com os tucanos e investindo num acordo com o PSC.

Richa afirma que não será empecilho, no entanto, a novas conversas. "Tenho problemas sérios com o Deltan, fui perseguido por esse sujeito, que quis me varrer da política. Mas o interesse partidário está acima de meus problemas pessoais", afirma o tucano.