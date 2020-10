Dinheiro na cueca era para pagar empregados, diz defesa de Chico Rodrigues

Os advogados do senador Chico Rodrigues se manifestaram pela primeira vez sobre o caso, nesta segunda-feira (19).

De acordo com a CNN, em nota enviada e assinada pelos advogados Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo e Yasmin Handar, os recursos apreendidos na cueca do político "eram recursos próprios e para o pagamento de funcionários da empresa da família do senador".

A nota complementa ainda, dizendo que a atitude de Chico Rodrigues "foi uma reação impensada, de fato, mas tomada diante de um ato de terrorismo policial, sem que haja qualquer evidência de desvio em sua conduta". Ele teria sentido muito nervosismo no momento em que se deparou com a chegada dos policiais em sua casa e, segundo ele, preocupado com o dinheiro para fazer o pagamento de seus funcionários, em um ato de desespero, guardou-o nas partes íntimas.