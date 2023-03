Dilma tem caminho aberto para assumir Banco dos Brics com saída do atual presidente

O atual presidente do chamado Banco dos Brics, Marcos Troyjo, anunciou sua saída do cargo nesta sexta-feira (10). A decisão abre caminho para a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) assumir o comando da instituição financeira que representa o Brasil, Rússia, Índia, China e Africa do Sul, países que formam o Brics.

O banco tem sede em Xangai, na China, e o presidente Lula (PT) tem viagem programada para o país no final deste mês. De acordo com informação da CNN, Dilma deve acompanhar Lula para sacramentar sua indicação para assumir a presidência do banco.

A presidência do Banco dos Brics tem como rotativo entre os países e o mandato atual, que expira em 6 de julho de 2025, é do Brasil. Portanto, cabe ao presidente Lula indicar um substituto.

Lula, em entrevista concedida à CNN, já afirmou que vai indicar Dilma para assumir o banco que possui o nome oficial de Novo Banco de Desenvolvimento (NDB).