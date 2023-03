Dilma não devolveu seis presentes que recebeu como presidente, aponta TCU

Pintura em Tecido (medindo 88x68cm) retratando mulher negra com pote na cabeça e filho nas costas, com inscrição “Povo Hereiro” no verso.

Relógio de mesa com caixa circular em aço inox, do fabricante Val Saint Lambert;

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) não devolveu seis dos 144 bens que recebeu ao longo do seu mandato, entre 2011 e 2016. O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou o levantamento dos itens em 2016, determinando a devolução de todos os presentes que estavam no acervo pessoal da petista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.