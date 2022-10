Deputado mais votado do país mobiliza evangélicos por Bolsonaro

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou uma carta a evangélicos nesta quarta-feira (19) durante encontro com representantes de igrejas simpáticos à sua candidatura, em São Paulo.

Nesta quarta (19), ele reuniu lideranças religiosas de 800 igrejas e 246 cidades mineiras. "Ninguém gosta de pessoas que não têm palavra firme. Lula antes era abortista, agora não é. As pessoas não caem mais nisso", diz, sobre a carta do petista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deputado federal mais votado do país, Nikolas Ferreira (PL-MG) foi encarregado pela campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) de turbinar a base evangélica em Minas Gerais, estado estratégico na eleição.

