Deputado federal Abílio Brunini é acusado de fazer gesto supremacista em sessão da CPMI; vídeo

No Twitter, Abílio Brunini se defendeu das acusações e disse que apenas pedia mais três minutos. "Vocês são nojos, vocês esquerdistas são nojo. Estão atacando minha família nesse momento. Estão entrando nas redes sociais da minha família. Estão entrando nas redes sociais da minha mulher me ofendendo. Vocês são uma vergonha”.

Nas imagens, Brunini grava um vídeo fazendo um "W" com três dedos, enquanto o polegar se encosta com o indicador formando um "P". O sinal representaria o "poder branco" (white power, em inglês).

