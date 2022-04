Deputado diz que Isa Penna teve 'sorte' ao ser apalpada na Assembleia de SP

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O deputado estadual Delegado Olim (PP), membro do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo e relator do processo de cassação de Arthur do Val (União Brasil), disse na noite de quarta-feira (20) que a deputada Isa Penna (PC do B-SP) teve "sorte" por ter sido apalpada por um colega na Casa e deverá se reeleger por causa da repercussão do caso.

A deputada foi vítima do deputado estadual Fernando Cury (União Brasil), que foi filmado, no plenário da Assembleia, apalpando Isa, em dezembro de 2020. Em nota ao UOL, a deputada disse que entrará com representação no Ministério Público contra Olim.

A declaração de Olim ocorreu enquanto ele era entrevistado pelo comediante Rogério Vilela no podcast Inteligência Ltda.

Olim explicava as diferenças entre o caso de Arthur do Val, que renunciou ao cargo após ter áudios sexistas vazados, quando foi interrompido por Vilela, que afirmou: "O cara deu uma apalpada nas tetas da mulher", disse o apresentador, em meio a risadas enquanto falava.

"Isa Penna, que sorte a dela. Ela vai se eleger por causa disso. Sim, ela só fala nisso", disse Olim.

Na sequência, Olim minimizou o caso contra a deputada ao afirmar que Cury é um "cara do bem" e que nunca se esquecerá das acusações de assédio após o ato contra Isa, que deve concorrer ao cargo de deputada federal neste ano.

"Foi um dia, final de ano. Acho que ele [Cury] estava lá dentro dos gabinetes, ele bebeu. Porque ele é um cara do bem, todo mundo adora ele. Eu acho que o que ele fez ali ele também nunca mais vai esquecer na vida dele. Eu não queria estar no lugar dele, ficou ruim para ele e nunca vão esquecer. É como o próprio Arthur, ele pode fazer o que quiser, [e não vão esquecer]", disse Olim.

Um trecho compartilhado pelo MBL (Movimento Brasil Livre) no Twitter também mostrou Olim dizendo, no início do podcast, que tem um "pouquinho de bronca" de Isa desde a época da acusação de assédio contra ela na Assembleia. O delegado ainda se referiu ao caso como "brincadeira".

As declarações ocorreram quando Olim estava relembrando que não conseguiu pronunciar a palavra "misógino" ao ler o relatório final do Conselho de Ética, que decidiu pela cassação de Arthur do Val. Segundo ele, por estar sem óculos, não conseguiu enxergar a palavra correta e Isa "tirou sarro dele".

Em nota ao UOL, a assessoria de imprensa da deputada disse que ela entrará com representação no Ministério Público para pedir o afastamento de Olim pelo Conselho de Ética da Alesp.

"Seu comportamento é desrespeitoso não só comigo, mas com todas as mulheres que todos os dias lutam contra o machismo, muitas delas suas eleitoras", afirmou.

"Assim como o deputado Arthur do Val, que tenta fugir da punição por ter, sim, dito frases sexistas e degradantes sobre as mulheres. Que seu caso sirva de lição para todos os parlamentares, que devem saber que os ataques contra as mulheres brasileiras serão, sim, punidos", completou.

Arthur do Val, que renunciou ao cargo de deputado estadual nesta quarta, criticou o ex-colega de Casa e relator da sua cassação junto ao Conselho de Ética da Alesp.

"O relator que pediu minha cassação sobre o caso do deputado que assediou a colega: 'Foi uma brincadeira que ele fez com ela' e 'Sorte dela que vai ser reeleita por isso'", disse no Twitter.

Arthur do Val ainda acrescentou fazendo críticas a Olim na publicação. "Tá mais do que claro que não fui cassado pelo que falei, mas por quem eu sou", finalizou.