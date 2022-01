Damares chama Tarcísio de comandante e diz que não dá um passo eleitoral sem consultá-lo

"Estou sendo convidada por vários partidos. Tenho boa relação com todos eles. Tenho carinho pelo PTB e sua atual presidente e fiquei honrada com o convite", afirma à reportagem.

A ministra gravou um vídeo com a presidente do PTB, Graciela Nienov, mas disse que ainda vai consultar Tarcísio para saber se vai se filiar à sigla ou não.

