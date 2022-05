Cyro Garcia, do PSTU, critica 'esquerda liberal' e diz que vai declarar moratória no RJ

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Pré-candidato a governador do Rio de Janeiro, Cyro Garcia (PSTU) afirmou que, se eleito, pretende tirar o estado do regime de recuperação fiscal e declarar uma moratória unilateral à União. Ele participou de sabatina promovida pela Folha de S.Paulo e pelo UOL nesta quinta-feira (19).

"[Vamos] romper com esse regime de recuperação fiscal que está sendo imposto pela União, declarar uma moratória unilateral à União e, com esse dinheiro, combinado com o não pagamento da divida publica e com a ruptura com a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei de irresponsabilidade social e defende interesses de banqueiros e grandes fornecedores do Estado, realizar investimentos", afirmou.

Cyro Garcia defendeu que os recursos sejam usados para promover a geração de emprego e melhorias na saúde, educação e infraestrutura.

Garcia ainda disse ser favorável à taxação dos mais ricos. Pesquisa Datafolha de abril mostrou que o pré-candidato do PSTU apareceu com 4% das intenções de voto no primeiro turno.

O pré-candidato também fez críticas a outros partidos de esquerda e disse que agremiações como PT, PSOL, PC do B e PSB desmobilizaram as manifestações de rua contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) por interesses eleitorais.

"A campanha 'Fora Bolsonaro' foi desmobilizada pela maioria das forças da campanha de PT, PSOL, PC do B, PSOL e centrais sindicais que preferiram canalizar esse processo para o embate eleitoral. [Pensaram em] sangrar Bolsonaro como sendo um adversário prioritário como o mais fácil a ser batido e se curvaram à possibilidade real de que Bolsonaro pudesse ser derrotado nas urnas."

Cyro Garcia classificou esses outros partidos de esquerda como "esquerda liberal".

*

RAIO-X

Garcia,CYRO GARCIA, 67

Graduado em direito pela UFRJ, tem mestrado e doutorado em história pela UFF. Foi opositor da ditadura militar em 1964, fundador do PT e da CUT, presidiu o sindicato dos bancários do RJ e foi deputado federal. Já disputou os cargos de prefeito, vereador e senador pelo Rio.

CONFIRA AS DATAS DAS PRÓXIMAS SABATINAS E DOS DEBATES

Próximas sabatinas no RJ

Marcelo Freixo (PSB) - 20/5 - 10h

Cláudio Castro (PL) - 20/5 - 16h

Sabatinas presidenciais​

2º turno - de 10 a 14/10

Debates presidenciais

2º turno - 13/10, às 10h

Debate com candidatos à Vice-Presidência

1º turno - 29/9, às 10h

Debate com candidatos ao Senado

1º turno - 27/9, às 10h

Sabatinas com pré-candidatos ao Governo de SP​

2º turno - de 17 a 21/10

Demais sabatinas

Semana de 23/5 - BA

Semana de 30/5 - PR

Semana de 06/6 - RS

Semana de 13/6 - PE

Semana de 20/6 - CE

Debates com candidatos ao Governo de SP

1º turno - 19/9, às 10h

2º turno - 20/10, às 10h ​