CPI do MST quer retardar depoimentos de Stedile e Rainha para reunir informações

Também está nos planos realizar ao menos três novas diligências em locais onde há disputa de terras, como foi feito no Pontal do Paranapanema em maio.

A CPI deve fazer um esforço concentrado nas próximas duas semanas, antes do recesso parlamentar, com três sessões em vez de duas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.