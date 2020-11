Covas gasta sete vezes mais do que Boulos no Facebook na reta final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato a prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) gastou quase sete vezes mais do que o opositor Guilherme Boulos (PSOL) em anúncios no Facebook e no Instagram na reta final das eleições.

De 16 de novembro, um dia depois da votação do primeiro turno, até a última segunda (23), o tucano investiu R$ 34.429 em impulsionamento (conteúdo pago) na rede social, enquanto o psolista desembolsou R$ 4.958.

No acumulado de 90 dias, que inclui também semanas de pré-campanha, Boulos gastou mais do que o adversário. Foram R$ 236.040 contra R$ 234.249.

As últimas três publicações pagas de Boulos para o segundo turno mostram suas propostas de governo, como o programa Renda Solidária, que promete R$ 400 para famílias em extrema pobreza, um modelo de transparência de governo com dados abertos e a ampliação da rede de urgência de saúde.

Já Covas investiu dinheiro no mesmo vídeo, uma peça que diz "quem compara vota Covas". O conteúdo explora o currículo do político, com um cronograma que enumera o que fez desde 2002: "direito na USP, economia na PUC, deputado estadual, secretário do Meio Ambiente, deputado federal, vice-prefeito e prefeito de São Paulo".