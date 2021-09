A deputada federal Tabata Amaral não se desfiliou do PDT em 2019, como afirmou versão anterior de reportagem sobre sua ida para o PSB. Ela entrou na Justiça naquele ano com um pedido de desfiliação por justa causa, cuja decisão favorável foi tomada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em maio de 2021.

