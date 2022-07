Coronel Menezes relembra programa do Governo Federal para Calha do Purus

“É desse jeito que iremos chegar lá, unidos por um único propósito, visitando todas cidades do nosso Estado, conhecendo a realidade e as potencialidades de cada município”, comentou Menezes.

Em Canutama, o pré-candidato conheceu a produção de mel de cana, açúcar mascavo e rapadura, e depois seguiu para o município de Lábrea, onde participou, junto com sua comitiva, de um passeio de moto e carro pelas ruas do município.

No segundo dia de viagem à calha do Purus, o pré-candidato ao Senado, coronel Alfredo Menezes (PL), visitou as cidades de Pauini, Canutama e Lábrea. Nas viagens houve reuniões com apoiadores, onde Menezes lembrou que mais de 7 mil famílias daquela região são beneficiárias do programa federal Auxílio Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.