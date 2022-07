Com meta de ficar entre mais votados, Boulos cria conselho político

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a meta de ficar entre os mais votados no estado, Guilherme Boulos (PSOL) lança nesta terça-feira (12) o conselho político de sua candidatura a deputado federal. O grupo conta com 40 nomes da sociedade civil, que discutirão propostas em diferentes áreas.

A lista inclui nomes como o psicanalista Christian Dunker, a chef Bel Coelho, o cientista político André Singer, a urbanista Raquel Rolnik, o sociólogo Jessé Souza e a psicanalista Vera Iaconelli.

Eles se reunirão uma vez por mês, em grupos temáticos. O lançamento acontece às 19h, na Fundação Lauro Campos, em Pinheiros.

"O conselho será um espaço de acúmulo com especialistas para discutir meios de enfrentar o bolsonarismo e pensar soluções para os problemas do Brasil e do Estado de São Paulo", diz o líder sem-teto.

Boulos desistiu de concorrer ao governo do estado para se aliar ao PT e tentar ampliar a bancada da esquerda. "Acho que vamos eleger Lula, mas isso não basta para revogar os retrocessos. Precisamos derrotar o centrão, precisamos de uma bancada popular no Congresso", disse à Folha.

Uma das metas da candidatura é a de bater concorrentes como Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e outros representantes do bolsonarismo que tiveram votação expressiva em 2018.