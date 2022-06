Coronel Menezes acompanha Wilson Lima em viagem pelo interior do Amazonas

“Acho importante passar pelos municípios, ouvir as demandas e acompanhar o que está sendo feito de melhorias e o que pode ser realizado para mudar a realidade de cada região do nosso Estado'', comentou Menezes.

O pré-candidato ao Senado, coronel Alfredo Menezes (PL), integrou a comitiva do governador Wilson Lima (União Brasil), em viagem pelo interior do Amazonas que iniciou nesta terça-feira (28). Durante três dias, eles vão percorrer sete municípios para entrega de obras, assinaturas de convênios, visita as comunidades rurais, entre outros serviços.

