Começa leitura de cartas em defesa da democracia e do sistema eleitoral

De acordo com os idealizadores, a data foi escolhida por marcar o aniversário da criação dos cursos de direito no país e coincide com a leitura de um manifesto no mesmo local, em 1977, para denunciar a ditadura militar, que subtraiu direitos e assassinou opositores.

Organizadas pela sociedade civil, duas cartas em defesa do Estado democrático de Direito e do sistema eleitoral são lidas na manhã desta quinta-feira (11), na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

