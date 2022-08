Bolsonaro 'é o mal' e momento é mais crítico que Diretas Já, diz Casão

Uma das personalidades mais assediadas para fotos, Casão diz que estava no palanque das Diretas Já, que pediu eleições diretas num Brasil ainda imerso na ditadura militar, em 1984. "Acho este momento mais crítico", afirma sobre a escalada golpista no discurso de Bolsonaro e asseclas.

FOLHAPRESS - O presidente Jair Bolsonaro "tem total razão quando diz que temos uma luta do bem contra o mal", diz o ex-futebolista Walter Casagrande Júnior, um dos signatários presentes no ato da USP. "Mas o mal é ele."

