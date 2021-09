Com presença de ministros e Collor, Bolsonaro participa de hasteamento da bandeira

O mandatário chegou conduzido pelo ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, no Rolls Royce presidencial, com criança a bordo —uma em seu colo.

No palco, o presidente estava cercado de crianças. Ao seu lado e da primeira-dama, Michelle, estavam o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) com a esposa, e Collor.

A maioria do seu primeiro escalão estava no evento, mas apenas Flávia Arruda (Secretaria de Governo) e Paulo Guedes (Economia) usaram máscara.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Antes de seguir para o protesto de raiz golpista do 7 de Setembro na Esplanada, o presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta terça (7) de cerimônia de hasteamento da bandeira ao lado de ministros e do ex-presidente e senador Fernando Collor, no Palácio do Alvorada.

