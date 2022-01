Com Covid, Martins nega servidor no TRF-3 sem comprovar vacina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministro Humberto Martins, que cumpre isolamento em casa, tendo testado positivo para Covid-19, negou pedido de liminar ao servidor Ednaldo da Silva que pretendia entrar no TRF-3 (Tribunal Regional Federal), com sede em São Paulo, sem comprovar vacinação. O STJ informa que Martins decidiu com base no princípio da precaução —garantia contra riscos potenciais que, de acordo com o conhecimento atual, não podem ser ainda identificados— e a fim de resguardar a saúde e a vida da população. A decisão foi proferida em habeas corpus ajuizado contra portaria editada pelo TRF-3 em dezembro de 2021, que passou a exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 —ou teste negativo para o vírus, realizado nas últimas 72 horas— para ingresso e permanência no prédio do tribunal. O servidor alegou que o ato normativo desrespeita sua liberdade de locomoção e atenta contra o livre exercício de sua atividade profissional —direitos resguardados pela Constituição. A partir de 1º de fevereiro, o STJ passa a exigir comprovação de vacinação para ingresso no tribunal. O retorno ao trabalho presencial foi regulamentado pela Resolução STJ/GP 33, de 26/11/2021. Para ter acesso aos espaços físicos da corte, servidores, estagiários, colaboradores e o público externo deverão apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19, em meio físico ou digital (aplicativo ConecteSUS), do qual constem as duas doses da vacina —ou a dose única, a depender do fabricante.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.