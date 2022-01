Com Covid, governador do Maranhão, Flávio Dino, faz exames em hospital

SÃO LUÍS, MA (UOL/FOLHAPRESS) - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), deu entrada para exames na manhã desta terça-feira (4) em um hospital particular de São Luís, um dia após anunciar que testou positivo para a Covid-19. Segundo o Palácio dos Leões, Dino realizou exames no Hospital São Domingos de forma eletiva, e não está internado. O governador não sentiu sintomas graves da doença, mas decidiu realizar exames por precaução. Flávio Dino confirmou na segunda (3) que estava com Covid e disse que iria trabalhar remotamente. "Informo que recebi hoje teste positivo para covid. Me sinto bem, graças a Deus. Quadro atualmente existente não impede despachos internos, em isolamento domiciliar. Qualquer eventual alteração será informada", publicou o governador. Flávio Dino tem 53 anos e tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em junho do ano passado, em São Luís. De acordo com o governo do Maranhão, ele já tomou as três doses do imunizante.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.