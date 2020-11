Com Covid, Boulos aparece na sacada de sua casa com cartaz 'Vamos virar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por volta das 8h50, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, apareceu na varanda de sua casa, no Campo Limpo (zona sul), com um cartaz com os dizeres "Vamos virar".

Ele parecia bem disposto e, indagado sobre seu estado de saúde, limitou-se a dizer: "Gente, vou evitar falar. Estou bem", afirmou.

Na sexta-feira (27), o candidato Guilherme Boulos (PSOL) informou que deu positivo o exame para Covid-19 a que ele se submeteu na quinta-feira (26). A equipe do candidato a prefeito de São Paulo disse que ele está sem sintomas e já iniciou um período de isolamento.

Boulos afirmou que não votará neste domingo (29) e incentivou que os eleitores compareçam às urnas, mas tomando precauções. Como mostrou a Folha, a abstenção prejudica mais Covas, que é favorito entre os mais velhos, enquanto o candidato do PSOL é preferido pelos mais jovens.