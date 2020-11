Ciro Gomes avisa Márcio França que embarca na segunda em campanha em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) avisou a aliados de Márcio França (PSB) que embarca na campanha do candidato a prefeito de São Paulo na próxima segunda-feira (9).

O vice de França, Antônio Neto, é do PDT, partido de Ciro. Eles terão agenda às 11h, na Barra Funda, com representantes da juventude do PDT.

Segundo o Datafolha, o candidato está empatado em segundo lugar, com 13% nas intenções de voto, junto com Celso Russomanno (16%) e Guilherme Boulos (14%).