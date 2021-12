Ciro evita debate com sua versão neoliberal criada por André Marinho

"Não tinha uma grande pretensão. Minha função era entreter. Se ele quisesse se engajar no debate, estava pronto para render e entreter na entrevista. Seria até pedagógico para a audiência. Mas respeitei, sem problema nenhum", diz André, filho do empresário Paulo Marinho, ex-aliado de Bolsonaro.

Por duas vezes, Marinho deu brechas para abrir um debate com o Ciro real, mas o pedetista não respondeu, pedindo imitações dos seus possíveis adversários no ano que vem: Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL) e Sergio Moro (Podemos).

Imitando a voz do ex-ministro, Marinho criou o personagem "Ciro neoliberal topetudo" que defende "similitudes" entre o liberalismo econômico e o projeto do pedetista, de defesa de forte atuação estatal.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidenciável Ciro Gomes (PDT) evitou travar um debate com sua versão neoliberal criada pelo humorista André Marinho, ex-Jovem Pan, durante uma live gravada na terça-feira (30) nas redes sociais do pedetista.

