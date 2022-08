Ciro diz que post em que questiona saúde de Lula foi 'meio duro demais'

Ao final do evento, ele foi perguntado sobre por que havia postado, na segunda-feira (29), mensagem na qual questionava o estado de saúde de Lula. No tuíte, ele dizia que o petista "está cada vez mais fraco, fisicamente, psicologicamente e teoricamente (sic), para enfrentar a direita sanguinária".

O pedetista participou de diálogo com presidenciáveis da Unecs (União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços), realizado em Brasília.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, negou ter se referido ao estado de saúde do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em tuíte publicado em sua rede social e posteriormente apagado, mas reconheceu ter achado o texto "meio duro demais".

