Cinegrafista que filmou tiroteio em Paraisópolis pede rescisão de contrato com Jovem Pan

De acordo com a Jovem Pan, Andrade pediu a rescisão do contrato dele à empresa.

Conforme o jornal Folha de S.Paulo revelou, Andrade fez imagens do tiroteio que interrompeu a agenda de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no dia 17. Após o episódio, a equipe do candidato mandou que o cinegrafista apagasse as imagens, o que o profissional não fez –o material já havia sido enviado para a emissora.

