Capitólio teme nova invasão e reforça segurança nesta quinta-feira

A segurança do Congresso dos EUA anunciou que reforçou a segurança do Capitólio, depois que serviços de inteligência descobriram uma "possível conspiração para invadir" a sede do Legislativo novamente. O alerta acontece 2 meses após extremistas apoiadores de Donald Trump, invadirem o local para impedir a certificação da vitória do Joe Biden como novo presidente.

"Já tínhamos realizado grandes melhorias de segurança após o ataque de 6 de janeiro", informou a polícia do Capitólio no Twitter.

A segurança do Capitólio também anunciou que está "alerta e preparada para qualquer ameaça aos membros do Congresso ou ao complexo do Capitólio". E destacou que leva "muito a sério" os relatórios de inteligência e está trabalhando com as forças locais, estaduais e federais para "impedir qualquer ameaça".

De acordo com o Estadão, o chefe dos serviços de protocolo e segurança do Congresso, Timothy Blodgett, informou que estava trabalhando com a polícia para investigar informações "relacionadas ao 4 de março e às possíveis manifestações em torno do que alguns chamam de 'o verdadeiro dia da posse'".

Até 1933, os presidentes americanos tomavam posse em 4 de março, e não em 20 de janeiro como acontece atualmente. Os apoiadores da teoria conspiratória que atacou o Capitólio começou a divulgar que a data seria um novo momento para Trump voltar ao poder.