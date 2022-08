Candidatos do PT que reclamam de fundo eleitoral são desavisados, diz dirigente

"Talvez alguns tenham se surpreendido com um percentual de candidaturas negras maior do que imaginavam. Mas todo mundo sabia dessa regra desde 2020", afirma o dirigente petista.

O PT, assim como os demais partidos, tem de distribuir o fundo proporcionalmente para candidatos negros (pretos e pardos), que somarão 48,37% do total. Essa orientação foi dada por uma resolução do TSE de 2020.

Como mostrou a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, candidatos brancos dizem terem sido surpreendidos com uma redução de até 40% no volume do fundo partidário que terão para suas campanhas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Secretário de Combate ao Racismo do PT, Martvs Chagas critica os candidatos a deputado federal que reclamam de perderem uma parte do fundo eleitoral em razão da necessidade de contemplar candidaturas de negros.

