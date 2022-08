Candidatos ao Governo do Amazonas apostam em filtros para impulsionar campanha na internet

Eduardo Braga (MDB) chamou para o “time do Dudu” explicando ainda um passo a passo de como mudar a foto do perfil.

Coincidência ou não, Wilson Lima (União Brasil) também postou uma campanha para troca da foto do perfil. “Troque sua foto do perfil e vem mostrar pra todo o Amazonas que estamos juntos nessa caminhada”, diz um enunciado nas redes de Lima.

Manaus/AM - Com o peso das campanhas nas redes sociais, candidatos ao Governo do Amazonas têm apostado cada vez mais em novidades para garantir que seus eleitores “entrem na onda” e também façam campanha na internet.

