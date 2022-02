Campanha de Bolsonaro vai retratar Moro como vaidoso para desgastá-lo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O núcleo da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) começou a desenhar o discurso com o qual pretende enfrentar o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos), seu adversário nas eleições em 2022.

Visto como o único capaz de tirar o atual chefe do Executivo do segundo turno em outubro, o ex-juiz será retratado como alguém vaidoso e afeito a holofotes. Com isso, bolsonaristas pretendem reforçar a rejeição de quem não vota em Moro e impedir seu crescimento.

A estratégia foi desenhada a partir de pesquisas qualitativas às quais integrantes do comitê de campanha de Bolsonaro tiveram acesso. Nelas, os eleitores que rejeitam o ex-juiz o apontam como alguém vaidoso, mais preocupado com a própria biografia. Essa linha será usada tanto nas redes sociais quanto por aliados do presidente.

Trata-se de uma mudança de direcionamento. Desde que deixou o governo em abril de 2020, Moro tem sido retratado nas redes ligadas ao presidente como traidor, como alguém pouco confiável. O novo discurso visa a ampliar a rejeição do ex-juiz além da bolha bolsonarista.