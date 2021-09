Caminhoneiro articulador de atos de 7 de setembro ignora bloqueio de Moraes e divulga novo Pix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O caminhoneiro Marcos Gomes, conhecido como Zé Trovão, um dos articuladores dos atos em apoio a Jair Bolsonaro marcados para 7 de setembro, decidiu ignorar a determinação de Alexandre de Moraes, ministro do STF, de bloquear a chave Pix que vinha recebendo dinheiro para organizar as manifestações.

Nesta quarta-feira (1º), Zé Trovão anunciou uma nova chave Pix para receber os recursos. Na avaliação de quem acompanha o caso no Supremo, a estratégia do caminhoneiro pode ser considerada uma forma de burlar a determinação do ministro.

"Pessoal, presta bem atenção: aqui na tela está passando o Pix, o novo Pix para você contribuir com o movimento do 7 de setembro", diz o caminhoneiro no vídeo divulgado para seus contatos nesta quarta-feira.

"Para vocês terem uma ideia, nós vamos ter energia elétrica para todo o acampamento, vai ser algo muito bacana, nós vamos ter geradores funcionando, e você pode levar sua extensão, uma chaleirinha para esquentar sua água, fazer um chimarrão, um café, fica a seu gosto", completa.

Segundo o pedido da Procuradoria-Geral da República que levou Moraes a determinar o bloqueio do Pix em agosto, as doações de particulares financiavam a paralisação "planejada por Zé Trovão, possivelmente patrocinada por Antonio Galvan e amplamente divulgada por Wellington Macedo e por sua Marcha para a Família."

Zé Trovão foi um dos alvos de mandados de busca e apreensão que a Polícia Federal cumpriu em 20 de agosto, assim como o cantor Sérgio Reis e o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ).

As medidas foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República e autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.