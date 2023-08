Câmara instala grupo de reforma eleitoral presidido por filha de Eduardo Cunha

Em todas as falas realizadas na comissão nesta quarta, da presidente, do relator e de outros deputados, houve reclamações contra supostos entraves formais da lei e da Justiça Eleitoral que estariam atrapalhando as legendas e os políticos de forma injusta.

Nas eleições do ano passado, a Câmara ameaçou instalar uma CPI para investigar os institutos. Os deputados já aprovaram projeto que censura pesquisas e estabelece a obrigação de uma taxa de acerto. O texto está em tramitação no Senado.

