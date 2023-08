Bolsonaro receberá título de cidadão de Minas engavetado há quatro anos

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Depois de Barretos, Jair Bolsonaro (PL), se tornará cidadão honorário de Minas Gerais. Um projeto de lei aprovado desde 2019 pela Assembleia mineira concedendo o título teve requerimento para sessão solene de entrega da homenagem deferido pela Mesa Diretora do Legislativo nesta quarta-feira (23).

O texto foi sancionado pelo governador Romeu Zema (Novo) ainda em 2019, e precisava do requerimento para que o evento na Assembleia ganhasse data e hora. Nestes casos, o governador participa da sessão para entregar a honraria.

A sessão está prevista para a próxima segunda-feira (28), conforme informações do deputado estadual Coronel Sandro (PL), autor do projeto de lei e do requerimento.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Zema para detalhes sobre a participação do governador, mas não houve retorno até a conclusão desta reportagem.

Para apresentar o pedido, o parlamentar precisava da assinatura de 26 dos 77 deputados. Assinaram a petição nove deputados do PL, três do PP, quatro do PSD, dois do Avante, dois do PSC, um do PDT, um do Republicanos, uma do União, um do Solidariedade, um do Novo, e um do MDB -João Magalhães, líder do governo Zema na Casa.

Coronel Sandro justificou a demora para a entrega do título com a incompatibilidade de agenda de Bolsonaro. O ex-presidente esteve na capital em 30 de junho, mesmo dia em que foi declarado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Segundo o deputado, as últimas visitas do ex-mandatário à cidade foram muito corridas.

O parlamentar afirma que Bolsonaro, como presidente da República, ajudou o estado de Minas Gerais, o que torna a honra, devida.

"Outra justificativa, talvez mais importante, é que o ex-presidente sempre diz que renasceu em Minas, por causa do atentado que sofreu em Juiz de Fora em 2018. Então, vamos formalizar o que ele já diz", disse o deputado.

A oposição reclamou da marcação da sessão. "Poderiam ter poupado a Assembleia dessa vergonha. Minas Gerais derrotou Bolsonaro nas urnas. Aqui, o senhor não é bem-vindo", declarou a deputada Bella Gonçalves (PSOL) após a aprovação do requerimento.

No último dia 19, a Folha mostrou que a Câmara de Barretos, cidade no interior de São Paulo famosa pela Festa do Peão e reduto bolsonarista, aprovou a entrega de título de cidadão honorário ao ex-presidente. Em Minas Gerais, porém, Bolsonaro foi derrotado pelo atual presidente Lula (PT) na eleição de 2022.

O ex-presidente está internado em São Paulo para exames. A previsão de saída do hospital é nesta quinta (24).

O último encontro entre Zema e Bolsonaro ocorreu durante a campanha pelo segundo turno na eleição presidencial, em outubro passado. O governador de Minas o apoiou durante o pleito.

O ex-presidente é investigado em diversos inquéritos da Polícia Federal como suposta fraude no cartão de vacinação contra Covid-19, ataques golpistas de 8 de janeiro e no escândalo das joias recebidas durante seu mandato.

No último dia 16, em cerimônia numa fábrica de caminhões em Sete Lagoas, região metropolitana de Belo Horizonte, com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), Zema convidou Lula para vir a Minas Gerais e disse que seria muito bem recebido.

Na segunda (22), o governador não compareceu a cerimônia realizada pelo governo federal em Belo Horizonte para repasse de recursos ao estado. Três ministros viajaram na capital: Flávio Dino (Justiça), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social).