Câmara aprova marco temporal, gasolina deve subir e outras notícias desta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Câmara aprova marco temporal, Uruguai e Chile condenam fala de Lula a Maduro, gasolina deve subir em 22 estados e no DF e outras notícias para começar esta quarta-feira (31).

POLÍTICA

Câmara aprova marco temporal em nova derrota do governo Lula. Tese determina que as terras indígenas devem se restringir à área ocupada na época da promulgação da Constituição; proposta passará pelo Senado.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Uruguai e Chile condenam fala de Lula a Maduro sobre criação de 'narrativa' na Venezuela. Lacalle Pou e Boric participam de encontro organizado pelo líder brasileiro com países sul-americanos.

VENEZUELA

Entrevista de Maduro em Brasília termina com agressão a jornalistas. Ditador venezuelano participou de encontro com presidentes da América do Sul promovido por Lula.

GOVERNO LULA

Governo Lula vê pressão por ministérios e embate entre Lira e Renan em disputa sobre MP. Líderes partidários demonstram insatisfação, reclamam de espaços a petistas e atraso com emendas.

POLÍTICA

Deltan dirá à Câmara que maioria de processos contra ele tinha 'provas ilícitas'. Ex-coordenador da Lava Jato também alega prescrição de alguns casos.

CONGRESSO NACIONAL

Câmara abre processos contra Nikolas, Eduardo, Zambelli e mais 4 deputados. Conselho de Ética desengaveta representações em tentativa de Arthur Lira de conter radicais.

INFLAÇÃO

Gasolina deve subir em 22 estados e no Distrito Federal com novo ICMS. Mudança no modelo de cobrança do imposto estadual começa a vigorar nesta quinta (1º).

GUERRA DA UCRÂNIA

Moscou sofre maior ataque desde começo da Guerra da Ucrânia. Rússia acusa Kiev de lançar ao menos oito drones contra capital; prédios residenciais foram danificados.