Buscas por Geraldo Alckmin no Google aumentam 350% com aproximação de Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As buscas por Geraldo Alckmin no Google saltaram 350% nos últimos sete dias após aumentar o número de notícias sobre a possibilidade de ele ser vice na chapa de Lula (PT). Desde domingo (19), quando participou de jantar com o petista, a procura ficou atrás apenas de Jair Bolsonaro (PL) e do próprio ex-presidente. Os termos mais buscados junto ao nome de Alckmin foram "Lula", "vice" e "partido". São Paulo foi o estado com o maior número de buscas, seguido do Distrito Federal, Paraíba e Pernambuco. Na Bahia, por exemplo, as buscas em dezembro dobraram na comparação a novembro e registraram o maior interesse em relação a Alckmin desde a campanha eleitoral de 2018, quando ele foi candidato a presidente.

