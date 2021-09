Brasília e SP ligam alerta com atos bolsonarista e de oposição

O Governo do Distrito Federal afirmou na terça-feira (31) haver 13 grupos pró-Bolsonaro e 3 de esquerda que irão participar de atos do 7 de Setembro em Brasília.

Já em Brasília, opositores do presidente farão manifestação na Torre de TV pela manhã, enquanto bolsonaristas estarão a apenas 3 km em linha reta no mesmo horário, na praça dos Três Poderes.

Manifestantes contra o presidente Jair Bolsonaro irão se reunir no período da tarde no Vale do Anhangabaú, após conseguirem autorização da Justiça para a realização do ato. Já os bolsonaristas deverão ocupar a avenida Paulista, também na tarde desta terça.

Além da expectativa de um grande volume de pessoas nas ruas, o que por si só já demanda operações especiais, a rivalidade entre os dois grupos e a proximidade geográfica entre as duas manifestações gera temor de possíveis confrontos, não apenas na região central da cidade, mas ao longo da malha do transporte público que atende São Paulo.

