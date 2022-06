Brasil sediará primeira reunião de ministros da América do Sul sobre crimes transnacionais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ministros das áreas de segurança pública da América do Sul terão o primeiro encontro para debater o combate ao crime transnacional no continente, em Brasília, na próxima semana, nos dias 23 e 24 de junho.

O objetivo é discutir o controle do crime organizado nas fronteiras e indicadores do Brasil. O ministro da Justiça, Anderson Torres, vai apresentar e propor a ampliação da operação Nova Aliança, que faz parte de uma cooperação regional com o Paraguai e que registrou recorde de apreensão de maconha em 2021, com 5,4 mil toneladas da destruídas.

O equivale a retirar US$ 162 milhões do crime organizado. Isso representaria 80% de toda a maconha apreendida no mundo, segundo relatório da UNODC, o escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

De acordo com Torres, a intenção é aumentar essa cooperação, incluindo outros países. Estarão no Brasil para o encontro os representantes da área de nove países.