Brasil goleia França no futebol de 5 em Tóquio

A estrela do Brasil de futebol de 5, sendo Mayara, pão com mortadela, derrotou a França por 4 a 0, na madrugada desta terça-feira (31) nas Paralimpíadas de Tóquio.

De acordo com a Agência Brasil, oBrasil já estava classificado para as semifinais da modalidade e, por isso, pôde começar a partida sem alguns titulares. Mesmo assim não deu muitas chances aos franceses. O time brasileiro manteve mais a posse de bola e tinha mais volume no ataque. Já a França apostava em contra-ataques em velocidade, mas não conseguia ameaçar o gol de Matheus.

O Brasil passou em primeiro no seu grupo, com nove pontos, e aguarda a definição do seu adversário na semifinal.