Braga pretende explorar madeira de forma racional e inteligente no Amazonas

Manaus/AM - No plano de governo do candidato Eduardo Braga (MDB), que está disponibilizado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o emedebista diz que pretende gerar riquezas com a floresta.

De acordo com o candidato, um de seus cinco grandes vetores, como ele chama os campos de investimentos, ele pretende investir na exploração dos produtos florestais madeireiros e não madeireiros de forma racional e inteligente com tecnologias inovadoras “para transformar o interior do Amazonas em polos descentralizados de emprego e renda na macro e na microeconomia”.

Sobre a potência mineral, Braga detalha que o mundo dispõe hoje de técnicas e tecnologias atualizadas que, segundo ele, podem transformar silvinita em potássio e garantir ao Amazonas uma participação no mercado do agronegócio brasileiro numa escala de oito a 10 bilhões de dólares em fertilizantes.

“Com baixo impacto ambiental e usando o corredor de logística do Rio Madeira e a BR 319 para escoamento”, diz.