Boulos relança 'Gabinete do Amor' em bar palestino de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato a deputado federal por São Paulo, lançou na noite desta sexta (10) o "Gabinete do Amor", nome de sua campanha para a prefeitura paulistana em 2020, agora na versão nacional.

O bar Al Janiah, de refugiados palestinos e alvo de ataque em 2019, foi escolhido pelo PSOL para organizar a entrada de voluntários na campanha digital do líder do MTST.

O partido convocou militantes com conhecimento de tecnologia, designers e tuiteiros para a mobilização digital em contraposição ao "gabinete do ódio e às mentiras na internet", de acordo com Boulos. No primeiro momento, serão grupos de WhatsApp.

"Esse gabinete vai construir a comunicação antibolsonarista. É um grupo de voluntários que estamos chamando para fortalecer a campanha do Lula, ela não é oficial do Lula, e para tentarmos uma grande bancada de esquerda no Congresso Nacional", disse.