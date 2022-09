Boulos diz ter sido ameaçado por homem armado que disse ‘Aqui é Bolsonaro’

O candidato esclareceu que a suposta ameaça ocorreu durante panfletagem que estava sendo realizada com um grupo de 30 pessoas quando o homem se aproximou e gritou “Eu sou Bolsonaro”. Depois o homem levantou a camisa e colocou sua mão no cabo de uma arma em sua cintura. Boulos disse que não houve maiores problemas após isto, segundo o Globo.

O candidato do Psol ao cargo de deputado federal por São Paulo, Guilherme Boulos, relatou ter sido ameaçado por um homem armado na tarde de sexta-feira (9), durante panfletagem que realizava em São Bernardo do Campo. O político disse que o homem afirmou ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.