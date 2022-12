Bolsonaro silencia sobre bomba em Brasília e posta mensagem de Natal

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) não se pronunciou sobre a tentativa de explosão de um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília e postou somente uma mensagem de Natal nas redes sociais neste domingo (25).

No vídeo, o presidente aparece entregando presentes para crianças e deseja um Natal "em paz, ao daqueles que vocês mais amam".

Preso na noite de sábado (24), George Washington de Oliveira Sousa afirmou em depoimento à Polícia Civil que planejou com manifestantes do QG (Quartel General) no Exército a instalação de explosivos em pelo menos dois locais da capital federal para "dar início ao caos" que levaria à "decretação do estado de sítio no país", o que poderia "provocar a intervenção das Forças Armadas".

Na versão dada por ele aos policiais, ao qual a Folha teve acesso, o investigado mencionou o artefato localizado no sábado nas imediações do aeroporto de Brasília e também planos da instalação de explosivos em postes de energia próximos a uma subestação de distribuição em Taguatinga, cidade do Distrito Federal.

Segundo fontes da Polícia Militar do DF, o motorista do caminhão percebeu que uma caixa havia sido colocada no interior do veículo e decidiu acionar a polícia. No local, foi encontrada uma pequena dinamite com temporizador.

O explosivo foi retirado pelo esquadrão antibombas, e, de acordo com nota da PM, foi realizada a "desativação do artefato" ainda no local.

O material foi apreendido e entregue à Polícia Civil do DF, para perícia sobre seu conteúdo e apuração.

A pista foi interditada durante a operação, com as vias marginais liberadas para trânsito, e não houve impacto na operação do Aeroporto de Brasília.

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nas redes sociais à tarde que está acompanhando as "apurações sobre suposto artefato explosivo encontrado em Brasília" e que daria informações em breve.

De acordo com pessoas ouvidas pela reportagem, o caso preocupa pelo fato de restar apenas oito dias para a posse do presidente eleito.

Neste sábado, Bolsonaro fez um passeio de moto pela primeira vez desde que perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 30 de outubro.

Acompanhado por batedores, passeou pelo bairro Vila Planalto e voltou ao Alvorada. Na chegada, conversou com apoiadores que o esperavam em frente ao palácio. Já neste domingo, o presidente não fez nenhuma aparição.