Apenas 16% dos cargos na área de regulação são ocupados por mulheres

Michelle Holperin, idealizadora da iniciativa, afirma que o objetivo é popularizar o debate sobre a importância da regulação no Brasil, mas também criar uma rede de "networking" para o fortalecimento feminino no setor.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apenas 7 dos 50 diretores de agências reguladoras brasileiras são mulheres, ou 14% do total. A única destas entidades na qual uma mulher ocupa o cargo de diretora-presidente é a ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), sendo a única também com duas mulheres na diretoria colegiada.

