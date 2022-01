Bolsonaro recebe mensagem do papa Francisco em missa de sétimo dia de sua mãe

A mãe do presidente morreu na sexta-feira (21), aos 94 anos, em Registro, no interior de São Paulo, onde estava internada desde segunda-feira (17).

"Apresento à vossa excelência e à família enlutada minhas sentidas condolências e o conforto do altíssimo", diz a mensagem do papa.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta quinta-feira (27) de missa do sétimo dia da sua mãe, dona Olinda, em Brasília. A cerimônia foi pequena, na Catedral Militar Rainha da Paz, com a presença de sete ministros e leitura de uma mensagem do papa Francisco ao presidente.

