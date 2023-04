Bolsonaro planeja duas viagens ao mês e quer começar por SP

Além disso, há forte interesse da legenda em tentar atrair os prefeitos insatisfeitos do PSDB, partido que tem tido dificuldade em manter a união após as eleições de 2022. O objetivo é filiá-los para fortalecer o PL para as eleições municipais.

A tendência é que as caravanas se iniciem por São Paulo, estado no qual já há um número grande de convites.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em uma primeira reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) combinou que começará seu giro pelo país fazendo duas viagens por mês.

