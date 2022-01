Bolsonaro participa de velório da mãe no interior de SP

Olinda morava em Eldorado, cidade de 15 mil habitantes no Vale do Ribeira. Foi internada em um hospital de Registro, a 56 km de distância.

Antes da chegada do presidente, amigos da família se revezavam no local. Depois, algumas dezenas de pessoas se aglomeram do lado de fora, na praça principal de Eldorado.

Olinda é velada no salão paroquial da igreja católica da cidade, um local amplo, com móveis simples e cadeiras de ferro para os convidados.

ELDORADO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa, na tarde desta sexta-feira (21), do velório da sua mãe, Olinda Bolsonaro, 94, em Eldorado, no interior paulista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.