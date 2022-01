Bolsonaro participa de enterro da mãe no interior de SP

Olinda morava em Eldorado, cidade de 15 mil habitantes no Vale do Ribeira. Foi internada em um hospital de Registro, a 56 km de distância.

Seguido por um grupo de por volta de cem pessoas, Bolsonaro era cercado de um grande grupo de seguranças. Ao chegar no local, Bolsonaro carregou a alça do caixão da mãe.

Durante o velório, foram entoados hinos católicos e houve uma missa. Ao sair do local, emocionado e algumas vezes lacrimejando, o presidente seguiu a pé, de braço dado com Michelle, até o cemitério da cidade.

Antes da chegada do presidente, amigos da família se revezavam no local. Depois, algumas dezenas de pessoas se aglomeram do lado de fora, na praça principal de Eldorado.

Olinda foi velada no salão paroquial da igreja católica da cidade, um local amplo, com móveis simples e cadeiras de ferro para os convidados.

Antes, esteve no velório e chegou a chorar no caminho ao cemitério.

ELDORADO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa, na tarde desta sexta-feira (21), do enterro da sua mãe, Olinda Bolsonaro, 94, em Eldorado, no interior paulista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.