Bolsonaro deve entregar joias e armas nesta sexta

Bolsonaro está com um conjunto de joias avaliadas em R$ 500 mil, que contém um relógio, caneta, anel, abotoaduras e um rosário, todos da marca de luxo Chopard. Os itens foram dados de presente pelo governo da Arábia Saudita, assim como as joias avaliadas em R$ 16 milhões dadas para Michelle Bolsonaro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve realizar nesta sexta-feira (24) a entrega de joias e armas que recebeu como presente de autoridades estrangeiras, atendendo determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). A informação é do Blog de Julia Duailibi, do G1.

