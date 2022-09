Bolsonaro chama de estapafúrdia decisão do TSE que veta lives no Alvorada

"Precisa dizer mais alguma coisa? A liminar contraria letra expressa da lei eleitoral", disse. "Querem o que? O Palácio da Alvorada é a casa do presidente. Querem que ele vá para uma lan house? Para o parque da cidade?", acrescentou Carvalho Neto, que é ex-ministro do TSE.

A decisão é liminar (urgente e provisória) e foi tomada a partir de um pedido do PDT, partido do adversário de Bolsonaro Ciro Gomes. Na semana passada, o presidente anunciou que faria lives diárias até o primeiro turno das eleições.

"Hoje vai ter live, ok? É uma decisão estapafúrdia. Invasão de propriedade privada. Enquanto eu for presidente, ali é minha casa [Palácio da Alvorada]", afirmou Bolsonaro à imprensa em frente ao Palácio do Itamaraty, em Brasília, onde parou para falar com apoiadores.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (25) que a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que veta lives de "cunho eleitoral" nos palácios da Alvorada e do Planalto é "estapafúrdia" e anunciou que fará uma nova transmissão pelas redes sociais mais tarde.

