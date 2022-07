Bolsonaro ataca Fachin e erra ao dizer que presidente do TSE tirou Lula da prisão

Com a declaração de parcialidade, foram anuladas também as ações dos casos do sítio de Atibaia e Instituto Lula, também resultantes da Lava Jato.

Em 2021, Fachin anulou as condenações do ex-presidente na Lava Jato, devolvendo os direitos políticos ao petista e mudando completamente o xadrez da eleição presidencial de 2022.

Nesta sexta, Bolsonaro criticou o fato de Fachin ter dado decisões a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e atualmente conduzir o processo eleitoral no país.

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou nesta sexta-feira (15) a colocar sob suspeita a atuação do ministro Edson Fachin na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

