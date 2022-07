Ouvidoria do Senado passa por treinamento para identificar denúncias falsas

Colaboradores da Ouvidoria do Senado receberam um treinamento nessa semana para identificar e tratar demandas sobre notícias falsas no atendimento ao cidadão. Durante o treino, o ouvidor-geral, Plínio Valério (PSDB), revelou que o órgão recebe várias fake news sobre leis, projetos e votações do Congresso, e que é necessário orientar a população sobre checagem da veracidade de informações sobre a Casa.

“No período em que estamos vivendo, devemos ter cautela com as mensagens que chegam até nós, a equipe de atendentes deve estar preparada para orientar o cidadão nesses casos e encaminhar as mensagens para a equipe de checagem do Senado Verifica ou até mesmo orientar o cidadão a acessar o site e verificar se a informação suspeita já foi checada pela equipe de comunicação do Senado”, frisou o parlamentar.

O encontro foi promovido pela Secretaria de Comunicação do Senado e faz parte do protocolo de intenções firmado com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para enfrentar a desinformação no âmbito da Justiça eleitoral.

Os tópicos abordados incluíram informações sobre processo eleitoral, alertas para os efeitos negativos da desinformação sobre as eleições, o que é fake news e desinformação e como as notícias falsas são disseminadas, principalmente pelas redes sociais.